Flavio se disculpó con Carmen: "De esta salimos juntos"

Allí, se la ve sonriendo y posando para las cámaras, cuando aparece el productor y la asusta. La capocómica reacciona riéndose, y acto seguido Dionisio, hijo de Flavio, siguió los pasos de su padre. En las imágenes no se ve al pequeño pero se lo escucha. Carmen sonríe y la producción continúa.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCKruVTKhmlO%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJ5ZALqnUU5WNaRx1To2QJFYnRZASNBawkwfJrZBq4RCdufUxY1FFuxzghFQn1yDzTBbf5ZAOEaZA2CVrMwnYsmouAU5SrJq5NQNoBtRHOKNJK4XdTlCuN6P9Wh5oPNC2bFkZA3DPZCtLTUuhOyQ9uZAzaLsXEaImgZDZD View this post on Instagram A post shared by Flavio Mendoza (@mendozaflavio)

Para finalizar su cariño con Barbieri, Flavio escribió, “fuerza, Carmen”, sumándose al apoyo que durante el sábado los famosos convirtieron en Trending Topic en Twitter por la salud de la actriz. Y agregó una conmovedora frase de apoyo: “De esta salimos juntos”, aseguró.

Luego el director teatral se disculpó con quienes le escribieron y no obtuvieron respuesta. “No me puedo mover de la fiebre”, contó Flavio y agregó que está mejorando “de a poquito”. “Mi mayor preocupación es Carmen Barbieri. Todos los días pienso en ella y mi hijo. Rezo para que todos estemos mejor”, aseguró.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCKtxAuLhQe6%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJ5ZALqnUU5WNaRx1To2QJFYnRZASNBawkwfJrZBq4RCdufUxY1FFuxzghFQn1yDzTBbf5ZAOEaZA2CVrMwnYsmouAU5SrJq5NQNoBtRHOKNJK4XdTlCuN6P9Wh5oPNC2bFkZA3DPZCtLTUuhOyQ9uZAzaLsXEaImgZDZD View this post on Instagram A post shared by Flavio Mendoza (@mendozaflavio)

“Cuídense mucho. A mí me pegó muy fuerte y a Carmen peor. No es chiste este virus -ratificó- y si lo tenés y no te sentís mal es una bendición, pero pensá que podés contagiar a alguien que sí la pasó mal. Pensemos en los demás. Cuidémonos entre todos. Obvio que tenemos que trabajar para poder vivir, pero con conciencia y cuidado, por favor”, agregó en un nuevo posteo.