Flor de la V: "No necesito de Tinelli, ni él de mí"

Buenos Aires.- Tras un debut teatral en Villa Carlos Paz, Flor de la V habló con Intrusos y reconoció que estaba enojada con Marcelo Tinelli. “Hay vida después de Tinelli. ¿Le tengo que hacer un monolito hasta que nos moramos? Ni yo necesito de él, ni él necesita de mí”, sentenció la actriz luego de referirse al conflicto que tuvo con el conductor de Showmatch cuando se sumó al plantel del jurado.

“Si a vos porque te contratan tenés que callarte la boca sobre tu manera de pensar, eso no es libertad”, sostuvo sobre las declaraciones que lanzó asegurando que la final del “Bailando” estaba arreglada. “A mí lo que sucede en el Bailando no me divierte”, dijo al tiempo que afirmó que no volverá más a ser parte del staff del Cabezón.