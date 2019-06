Flor de la V rechazó una fortuna durante el divorcio de Su

Flor de la V contó en su ciclo (Flor de la Tarde) que en su momento de más exposición le ofrecieron una fortuna para decir que había tenido relaciones con la pareja de la diva. ‘’Me llamaron supuestamente de parte de Susana ofreciéndome dinero para que yo diga que me había acostado con Huberto, obvio dije que no, pobre pero con dignidad’’, expresó la conductora. ‘’Por qué me tenía que meter, yo estaba comenzando mi carrera y me acuerdo patente, era mucha plata, en ese momento me había shokea