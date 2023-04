Flor de la V se metió de lleno en la pelea de Nicole Neumann y Fabián Cubero: "Ella siempre..."

Lo que sucedió es que de un tiempo a esta parte Indiana Cubero decidió dejar de vivir con su madre, Nicole Neumann, para instalarse con el ex futbolista. Esto denotó que no habría feeling entre madre e hija. Pese a que ella intenta ocultarlo, su ex habló y expresó que él no tiene nada que ver y que es pura y exclusivamente decisión de su hija.