Flor Peña, picante contra Canosa: "Yo sí me vacuno, siempre fui muy vacunable"

Sin nombrarla, pero en referencia al comentario de la conductora del Nueve y quienes adhirieron al hashtag “Yo no me vacuno”, Flor Peña sentó su postura. “Yo me vacuno. Me re contra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump”, señaló. Y bromeó: “Siempre fui muy vacunable #YoMeVacuno”.

Yo me vacuno. Me re contra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump. Siempre fui muy vacunable #YoMeVacuno — Florencia Peña (@Flor_de_P) November 3, 2020

la respuesta con humor de Flor Peña se dio porque ayer Viviana Canosa envió un mensaje antivacunas en Twitter y en su programa, Nada Personal. "#YoNoMeVacuno Y vos??", disparó la conductora, que en agosto quedó en el ojo de la tormenta por ingerir al aire dióxido de cloro, una sustancia no recomendada por las autoridades sanitarias que era promocionada en las redes como una cura del Covid-19 y que generó la muerte de un hombre en Jujuy y un niño de cinco años en la localidad neuquina de Plottier.

Poco antes, en su ciclo de Canal 9, la periodista anunció: "Yo no me voy a vacunar y vos tampoco, escuché a los mejores especialistas y dicen que no da", afirmó Viviana Canosa, quien luego preguntó a los panelistas de su programa si se "podrían la vacuna de Putin". Dos de ellos respondieron que no lo harían y uno dijo que sí, cuando esté homologada.