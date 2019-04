Flor Vigna rompió el silencio: "Nos separamos, fue decisión de Nico"

"Fueron cinco años y él necesita estar solo un tiempo. No sabemos si vamos a volver, por eso no queríamos hacerlo público en un principio. Pero estamos en buenos términos y nos queremos mucho ambos. No hubo terceros ni nada raro. No queremos que se tergiverse todo", agregó Vigna.

Para finalizar, la actriz hizo hincapié en que, a pesar de lo que se dice, todavía no estuvo con nadie más: "Somos libres, cada uno puede estar con quien quiera. Pero igual hasta ahora, yo por lo menos, no estuve con nadie".

