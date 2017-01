Fondacaro: "Quiero volver a estar entre los once"

Neuquén.- Independiente de Neuquén volvió con una sonrisa de Bahía Blanca tras el buen empate ante Olimpo y sigue moviéndose de cara al inicio del torneo. Mientras el cuerpo técnico espera por la llegada de un zaguero central (se definiría en las próximas horas), tuvo la buena noticia de que Carlos Fondacaro volvió a entrenar a la par de sus compañeros luego de superar una dolencia en el gemelo que lo dejó fuera de la pretemporada durante casi diez días.

El ex Boca buscará recuperar su puesto entre los titulares, lugar que perdió con la llegada de Diego Landeiro. “Uno siempre quiere jugar. Respeto la decisión del técnico, me tocó apoyar a mis compañeros desde afuera y también me tocó entrar en el segundo tiempo. Tengo que seguir entrenando para estar bien porque quiero estar entre los once”, aseguró el experimentado volante.

Además, Fondacaro se refirió a la lesión que lo dejó fuera de los trabajos y que le impidió viajar a Bahía Blanca con el resto de sus compañeros. “Tuvimos unos días muy intensos de entrenamiento, se trabajó mucho desde lo físico y desgraciadamente tuve una lesión en el gemelo que no me permitió seguir pero el grupo está bien, sumamos gente nueva que va a ser importante para nosotros y ahora queda hacer hincapié en terminar bien la pretemporada para arrancar de la mejor manera la segunda parte del torneo”, analizó el ex Tiro Federal.

Por último, el mediocampista contó que le llegaron ofertas de otros clubes esta pretemporada pero que eligió seguir paleándola en el Rojo.

“Por suerte me han llegado ofertas, es importante para el club, pero la verdad que estoy cómodo, me siento bien acá y por eso hoy sigo en el club”, concluyó Fonda, que sueña con volver.

4 partidos arrancó desde el banco con Landeiro.

Desde que llegó Coco, Fonda ocupó un lugar en el banco entre los suplentes. Con Solana y Trotta venía siendo titular indiscutido, al igual que en la etapa de Gustavo Coronel.