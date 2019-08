En diálogo con LU5, la funcionaria aseguró que se está retirando de los afiches la imagen del ejecutivo comunal. “Lo que me llama la atención es el domicilio legal que le pusieron a esa carta documento, que lógicamente no redactó Pechi, es el estudio del diputado Leandro López. El mismo que mandó un tuit en contra cuando mandó a votar al MPN cuando (el intendente) fue candidato a gobernador”.

Fonfach sostuvo que seguirán diciendo que son la “continuidad de Pechi” porque está en funciones desde antes que el propio Bermúdez se incorpore al equipo de trabajo municipal.

La referente del radicalismo dijo no apoyan a Bermúdez porque “fulminó una lista de consenso que se dio a conocer públicamente y que modificó 23 días después". “Él incorporó a la esposa de Jesús Escobar (Cecilia Maletti) en el segundo lugar de la lista, no estuvimos de acuerdo y lo expresamos, por eso no está con el sello de la UCR”, agregó.

E indicó: “Acá la única beneficiada con esta incorporación es Maletti que hoy ya es concejal. El resto de nuestro espacio no ha sido favorecido. Creemos que es una pésima estrategia política y que ahora se acordó de que Pechi Quiroga existe”.

Respecto del espacio de Libres del Sur, minimizó su caudal electoral de cara a las elecciones del 22 de septiembre al señalar: "No pudieron sacar un diputado en las elecciones, van a sacar un concejal, que es mucho más difícil".

