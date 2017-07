Fonsi se quejó por el uso político de "Despacito"

“En repetidas ocasiones he dicho lo mucho que me disfruto de las versiones que han salido de ‘Despacito’ a nivel mundial. Sin embargo, considero que debe haber un límite. En ningún momento se me ha consultado, ni yo he autorizado el uso o el cambio de la letra para fines políticos, mucho menos en medio de la deplorable situación que vive un país al que quiero tanto como es #Venezuela”, fue el descargo del músico.