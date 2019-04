Franchín recordó una situación de acoso que sufrió

Ante la repregunta de la conductora, Franchín dio a conocer un bizarro fetiche solicitado por el hermano de Disi. “Un tipo que te invita a meter su miembro en una copa de champagne y que después tomes de la pajita… es un zarpado”, reveló. Y agregó: “A mí me lo pidió y hasta me dio el ejemplo de una actriz uruguaya a la que acá en Argentina todos queremos. Me dijo ‘porque a mí hasta ella me lo hizo’. Yo le dije ‘qué bueno, pero yo no canto tan bien como ella, así que el micrófono no lo voy a agarrar”.