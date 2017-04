Franco Torchia tildó de "transfóbica" a Flor de la V

Buenos Aires.- El periodista realizó un fuerte descargo contra la capocómica, quien evitó saludarlo en un evento. Torchia contó que en un evento, Flor de la V y su marido lo esquivaron y saludaron directamente a Sofía Gala, quien estaba al lado suyo. “Desde ya, esto es ordinario”, disparó Torchia. Y luego remató: “Cuando se fueron, me saludaron de lejos, como quien saluda con asco a alguien a quien conocen. No tengo muchas hipótesis de por qué lo hicieron, pero sí me lleva a decir esto: que, a través de una práctica semejante, Florencia demuestra que es transfóbica”.