Dijo que el medio siguió funcionando y que se trató de una medida precautoria pero que "en ningún momento ninguna persona estuvo en riesgo".

Explicó que para que no haya una sobrecarga de los cables entre las dos torres se detuvo la marcha y descendieron de las dos góndolas los 12 pasajeros.

"El problema era el sobrepeso pero no había riesgo. No hubo un accidente ni riesgo, sólo fue una decisión que tomé para no dañar el medio de elevación. Pero no había altitud ni riesgo", reiteró Torres García.

En horas de la tarde, los técnicos revisaban esa línea, razón por la cual no estaba en funcionamiento.

Torres García dijo que son 1800 desde el punto de ascenso a la cima del cerro y que los pasajeros descendieron y se subieron en la siguiente vuelta.

"Soy el presidente de la compañía y el mayor accionista, para mí la seguridad es un eje prioritario", agregó al tiempo que dijo que estaban en "una excelente temporada" con más de 1500 esquiadores en el cerro, totalizando unos 5000 durante este fin de semana largo.