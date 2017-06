Fue despectivo con una anciana y lo despidieron

Según relató Rodríguez Moreno, unas horas después de haber realizado la compra de un medicamento para su madre de 94 años, hizo el hallazgo en el ticket. “Cuando lo estaba por tirar vi lo que decía”, aseguró en alusión a que había leído en el ticket un mensaje que decía: “Lolita? Se llama la vieja chot”, y no llegaba a completar la frase porque en la máquina donde escribió el ticket no le permitía cargar más caracteres. Con el posteo en la redes sociales, la imagen del ticket se viralizó y los comentarios no tardaron en llegar. Como tampoco la respuesta de los dueños de la farmacia de Tucumán al 1900, donde se realizó la compra.

Es que uno de ellos se acercó hasta el domicilio de Rodríguez Moreno para disculparse por el desafortunado episodio y manifestarle que el responsable del mensaje había sido despedido.

“Cuando nos enteramos de lo sucedido nos pusimos a investigar. Es una falta de respeto grave. Por eso despedimos al empleado y fuimos hasta la casa del damnificado para ofrecerle nuestras disculpas”, manifestó uno de los responsables de la farmacia.