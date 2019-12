Fue eliminado del "Bailando" y se va de fiesta a La Feliz

Por otro lado, Baclini reveló en LAM cuándo fue el momento que se quebró su relación con Cinthia. "El clic fue cuando un día estaba comiendo una empanada con dos amigos y me entra un mensaje que decía que Cinthia había renunciado y no me lo había dicho", explicó ante la pregunta de Ángel de Brito.

¡Tiemblan los boliches! Martín Baclini contó con quién va a empezar a salir de noche

"Me dolió. Porque a mí no me agarra bronca con nadie, pero sí me dolió", sostuvo el empresario. "La realidad que ahí pasó algo. Desde ese día nunca más pudimos equilibrar el barco, como veníamos", agregó.

El conductor le preguntó si se había terminado el amor de pareja con Cinthia. "Hoy sí, no estamos juntos. Hay una amor desde otro lugar", cerró Baclini.

LEÉ MÁS

Darín se defendió de las críticas tras el chiste de Arguiñano