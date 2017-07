Durante el programa, el ex funcionario y el periodista mantuvieron un fuerte cruce, en el cual intercambiaron opiniones sobre la realidad política, la ex presidenta, el rol de los medios y la situación de De Vido.

Con momentos álgidos, Víctor Hugo y Randazzo discutieron sin para durante más de media hora. “No estoy de acuerdo con los fueros”, dijo el ex ministro de Transporte.

La desgrabación de la entrevista:

VHM- Hace dos años, el mejor panegírico que escuché en mi vida de Cristina lo hizo usted; nadie dijo que Cristina era capaz de luchar contra las mafias mediáticas de Clarín, etc., que la atacaban por lo que la atacaban... Desde eso pasaron dos años, desde la otra campaña, ¿cómo pudo haber envejecido tanto el proyecto Cristina Kirchner en apenas dos años? ¿Cómo puede ser que aquel discurso emocionante, que se ha escuchado últimamente también, pueda cambiar tanto hasta ser una persona inútil para la política porque lleva 26 en vez de 24 años como candidata?

FR- No cambió nada, yo sigo sosteniendo lo mismo, Victor Hugo, pero los procesos se agotan inclusive hasta por problemas biológicos

VHM- ¿Cómo se va a agotar una persona que tiene, mínimamente el 35% de los votos, Florencio?

FR- A ver si usted me entiende: primero quiero decir que sigo pensando lo mismo; Cuando Cristina me designa nuevamente ministro del Interior la voy a ver, era el 6 de diciembre de 2011, y le digo que iba a aceptar, pero que yo estaba en contra de su re-reelección; para que le quede en claro a usted, yo soy un hombre coherente, un hombre íntegramente moral .

VH- Esto no es una re-reelección..

FR- Escucheme lo que yo le digo: Yo estaba en desacuerdo en aquel momento, incluso hubo una reunión en la cámara de Diputados en aquel momento donde yo dije esto ante más de 200 dirigentes y no fue compartida mi posición política; yo decía que en realidad el proyecto que estaba por encima de las personas. Es una opinión que puede ser que esté equivocada. Si es como usted dice, en relación a la cantidad de votos que tiene, no había problema para ir a una PASO, ¿cuál es el problema?

Embed Este es un Gobierno insensible que gobierna para ricos. #RandazzoEnC5N pic.twitter.com/pbyMeF8kNR — Florencio Randazzo (@RandazzoF) 7 de julio de 2017

VHM- En la lista suya podía entrar mucha gente que ya la traicionó...

FR- ¿Por qué traicionó? ¿Qué es traicionar?

VHM- Retiro la palabra, ¿cuál quiere usar?

FR- ¿Por qué cuándo hay diferencias...?

VHM- ¿Diferencias al mes?

FR- ¿Por qué cuando hay diferencias se los trata de traidores, a gente que en realidad la puso en la lista Cristina? Explíqueme, Victor Hugo, yo no puse a nadie en la lista.

VHM- ¿Se equivocó en ese caso?

FR- Teníamos que dejar que vaya a un proceso de PASO, con ese argumento no habría elecciones.

VHM- Saquemos la palabra traición si no queda cómoda, pero se le fue gente que fue bajo el ala de ella, es decir gente que no tendría 17 votos, fue votada porque estaba con Cristina Kirchner...

FR- De eso no me haga cargo a mí...

VHM- Yo no lo hago cargo, le explico por qué pienso que ella quería volver a evitarse gente como por ejemplo del Movimiento Evita.

FR- Yo no dudo la intención, que no ha tenido mala intención Cristina, pero termina siendo funcional al Gobierno lo que hizo.

VHM- ¿Ella?

FR- Por supuesto, sacando al peronismo del frente.

VHM- ¿Usted dice que es funcional al gobierno y se molesta porque le dicen que es funcional al gobierno, Florencio? ¿En qué sentido puede ser funcional?

FR- Termina separando el espacio porque termina constituyendo Unidad Ciudadana sin el peronismo y dividiendo sin sentido cuando eso lo podíamos resolver dentro de una PASO donde eligiese la gente; esta es mi posición, yo respeto la de ustedes, creo ser coherente porque es lo mismo que reclamé hace muchos años. Fui quien llevó adelante la sanción de la ley, conozco cuál era el espíritu de las PASO y lo que ella creía de la PASO, así que yo no cambié en nada.

FR- Macri, muchachos, es fruto de nuestros errores, nos confundamos.

VHM- no, es fruto de una mafia mediática, que usted la padeció en tanto integrante del Gobierno.

FR- No, es una simplificación eso, Víctor Hugo.

VHM- Competir en una elección con una Presidenta acusada de asesina: con un ministro de Economía acusado de robarse dos millones y medio de dolares en YPF; con un hijo de la presidenta con 65 millones de dólares que eran mentira, en un banco, y con el candidato a gobernador, triple asesino, de lo que después nunca mas se dijo... Poner un voto a favor de esa gente es increíble y lo puso el 49% de la gente, no es poca cosa, la lucha es contra esa mafia mediática.

FR- No subestimen a la gente, nunca se subestima a la gente. Si tenemos un concepto central en nuestra historia política es que el veredicto de la gente es inapelable.

VHM- Es inapelable, Pero no por eso es acertado o sabio

FR-Respetemos la voluntad de la gente. Nosotros hemos cometido una serie de errores de los cuales ni siquiera nos hemos hecho cargo.

VHM- ¿Cuál por ejemplo?

FR- La selección del candidato en aquel momento, un candidato que habíamos bombardeado durante muchos años.

VHM- ¿De las políticas públicas se equivocaron en algo?

FR- Inclusive usted como periodista... porque seamos coherentes, vamos a tratar de ser coherentes porque a mi me gusta ser respetuoso y coherente. Después, no nos hacíamos cargo de ningún error, un gobierno que tuvo la mayor política social para los humildes terminó siendo acusado de poco humilde, una actitud de soberbia

VHM—Eso lo marca el periodismo del que estamos hablando, la lucha no es contra macri, incluso la suya. La lucha es contra un poder establecido, un poder real de lo cual lo más importante es la mafia mediática, usted sabe o no sabe que Clarin es mafia mediática? Contésteme esto, Florencio, porque me parece importante

FR—No es un problema de Clarín, Víctor Hugo.

VHM- ¿No?

FR- Es un problema de todos los monopolios que defienden intereses por encima del interés general, yo tengo la convicción de que soy un hombre autónomo y defiendo la política emancipada de cualquier factor de poder,de los diarios, de los medios de comunicación.

FR- Acusaciones tenemos todos, cuál es la actitud que tenemos todos ante las acusaciones. Yo, en la radio de Víctor Hugo, en pleno proceso de debate con el campo, yo defendí al gobierno, porque no desteñí nunca. Yo fui acusado, 15 minutos antes de que terminara el programa de que me había comprado una estancia. Sabe qué hice yo?

VHM- No fue acusado por mí

FR- Por el delincuente de la Sociedad Rural. Usted tenía responsabilidad, porque tendría que haber chequeado. A mí me costó 15 minutos chequear esa información.

VHM- No tuve esos 15 minutos y había un programa al otro día.

FR- Víctor Hugo era muy grave la acusación y yo era ministro y había una pelea con un sector que era muy poderoso, que era el campo. Sabe qué hice yo? le hice un juicio. Gané en primera instancia y gané en Cámara y en la Corte y me indemnizaron. Si hay una acusación política, injusta, hay que salir a dar la cara.

VHM- Lo dice por De Vido?

FR- No, en general lo digo VHM- Leí su opinión sobre De Vido FR- Yo no estoy de acuerdo con los fueros, en ningún sentido, en ningún caso, ni De Vido, ni Randazzo, ni Cristina.

VHM- Una denuncia hecha por un empleado de Macri en Boca, barrabrava como Stornelli que funciona políticamente, aceitada por el mecanismo mafioso del grupo Clarín, que pone en primera plana, un elegido por el pueblo tiene que apartarse de los fueros por lo que dice esa troika de poder mafioso?

FR- Yo creo que hay jueces honestos, deshonestos, fiscales honestos y deshonestos, no voy a hacer una valoración de eso…

VHM- Yo hago una valoración política de Stornelli.

FR- Olvídese de Stornelli. Me da la impresión de que una sociedad que se ha sentido absolutamente bombardeada por los factores de poder sobre el prestigio de la política debe encontrar de los políticos una actitud de grandeza, diciendo, me desprendo de mis fueros y juzguenmé como a cualquier hijo de vecino. Esto es importante.

VHM- Usted sabe Florencio que si De Vido no renuncia a los fueros, el juicio se hace lo mismo?

FR- Pero por eso mismo me parece que es importante.

VHM- Pero él es representante del pueblo, es responsable de la gente que lo votó. Lo va a sacar Clarín? Lo va a sacar Stornelli, que es un barrabrava de Boca, es justo?

FR- No hable de un caso puntual. No debemos defender los fueros para nadie, hay que someterse a la Justicia.

VHM- Cada vez que (Héctor) Magnetto señale a alguien que cometió un delito, renuncio a mis fueros, a mi puesto?

FR- (ríe)... No simplifique las cosas. No haga una simplificación de ese tipo.

VHM- No cree que Clarín está operando contra De Vido?

FR- Ahh...

VHM- Leyó Usted Clarín?

FR- Yo no leo los diarios, ninguno, porque creo poco en todos.

VHM- Hay diarios que no miente: Página 12 no miente.

FR- Es relativo lo que usted dice. Verbitsky escribió una nota que mentía en todo lo que decía, así que es relativo.

VHM- Para mí es imposible considerar eso. Dígame una mentira que haya escrito Verbitsky?

FR- Que a mí me financiaba la campaña la campaña Vidal. (ríe) Y que había hablado con un hermano mío en Chivilcoy.

VHM- Ah, no, pero eso es una apreciación, pero no es un dato, no es una información. No cree que es incomprobable todo lo que han dicho sobre Cristina?

FR- De todos han dicho de todo. Lo que digo es que nos debemos someter todos a la Justicia, es lo que hago yo.

