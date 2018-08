Todo comenzó cuando Guillermito dio su opinión sobre el momento que está el país y criticó a quienes participaron de la movilización el pasado martes pidiendo que se allane a la ex presidenta Cristina Kirchner. "Escuché que decían se robaron 3 PBI. La gente no tiene ni idea lo que está diciendo. No sabe lo que es un PBI", aseguró.

"Yo sé dónde está la plata de este gobierno. Hace diez años que están buscando la plata de Cristina", dijo el músico y despertó el enojo de la conductora que enseguida le respondió "ustedes son fanáticos. No hay que negar la realidad".

guillermo fernandez mirtha.jpg

Fernández subió la apuesta y le dijo "vos Mirtha lo corriste por izquierda al presidente" y criticó a los demás programas por no hablar sobre "las noticias que importan, que no hay comida en las casas".

"¿Vos te crees que yo cierro los ojos a la pobreza? Yo lloro por la Argentina pero prefiero este gobierno que el otro", dijo Legrand y terminó recriminándole que no había sido invitado para hablar de esos temas. "Te invité para hablar de tango y terminamos de política y mirá lo que pasó. Una lástima. Lo único que me importa en la vida es la democracia y la libertad", cerró.

