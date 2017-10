Fuerte cruce entre Pechi y las despedidas de la muni

Las manifestantes pasaron la noche en el municipio, encadenadas y rodeadas de bomberos y efectivos policiales. Ocho de ellas, con dos bebés, están dentro del palacio, incomunicadas, sin luz y custodiadas por 30 policías, mientras que las seis restantes están en las escalinatas.

Silvia Fonseca, una de las mujeres que protesta en las afueras desde ayer por la mañana bajo amenazas, dijo que seguirán allí hasta que el intendente les brinde una respuesta concreta a su reclamo de reincorporación. "No comemos desde ayer a la mañana y solamente dejan entrar las viandas que traen para la Policía. Tampoco nos dejan ir al baño y tenemos que hacer nuestras necesidades acá en donde estamos encadenadas", explicó.

"Hay 30 policías acá adentro y solo nos podemos comunicar por mensaje de texto. Nos cortaron la luz y en cualquier momento nos quedamos sin batería, incomunicadas entre nosotras porque no nos ayudan de ninguna manera", afirmó Silvia.

Esta mañana Quiroga brindó una conferencia de prensa en la que confirmó la suspensión de la atención al público en el edificio municipal, consideró que "la protesta genera gravedad institucional" y vinculó el reclamo de las mujeres con la campaña electoral. En ese sentido relacionó estas medidas de fuerza dentro y fuera del palacio municipal con la paralización de las obras del Metrobus en el Oeste.

Pechi afirmó además que puso en conocimiento a la Justicia y que se reunirá esta tarde con el Tribunal Superior de Justicia, ya que no pudo reunirse con el ministro de Seguridad porque no se encuentra en Neuquén. "Quiero que se garantice el estado de derecho", enfatizó el intendente. Además, informó que uno de los bebés fue retirado anoche, algo que niegan las protestantes.

Por su parte Santiago Baudino, referente del gremio Sitramune, indicó que a pesar de que no avalan este tipo de medidas extremas, que no fueron consultadas con el gremio, decidieron acompañar a las mujeres en su reclamo. "Pechi tiene que dejar de lado la soberbia y sentarse a charlar. No le estamos diciendo que le devuelva los puestos sino que se siente a hablar", afirmó.

LEÉ MÁS

Por la protesta de ex contratadas, el municipio no atiende al público

Tensión en el centro: sigue el conflicto de las despedidas de la muni que amenazan con prenderse fuego

Fonfach se defendió de las críticas del Concejo