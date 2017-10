"Acá no va haber noche. Si no viene el intendente, me voy a prender fuego", dijo una de las mujeres, quien aseguró que hasta el momento, ninguna autoridad se acercó al edificio para dialogar.

El conflicto generó inconvenientes en la zona del centro, donde se armó un operativo en las calles aledañas para derivar el tránsito en ese sector. Además, los Bomberos se encuentran apostados en el ingreso junto con la Policía.

"Ingresaron ocho compañeras al municipio, tres están encadenadas, dos se rociaron con combustible. Hemos querido tener un diálogo con el intendente (Horacio Quiroga) y con Artaza (secretario de Economía del municipio). Por eso decidimos nosotras, sin un gremio detrás, rociarnos incendiarnos", dijo esta mañana en LU5, Silvia Fonseca, una de las 33 trabajadoras despedidas.

"Va a morir una de nosotras pero las demás tendrán trabajo", agregó Fonseca.

Esta mañana, los empleados municipales fueron desalojados por seguridad ante el tenso panorama.

Luis Martínez, del Bloque de Municipales de la Patagonia, aseguró que algunas mujeres se habían rociado con combustible y pidió que permitan a alguno de los delegados ingresar para poder persuadirlas.

"Hay mucha tensión. Tememos que puedan cometer el error y no nos dejan pasar. Estamos todos atentos, los bomberos, personal de seguridad y hemos convocado a todos candidatos a concejales a que vengan a fin de que vean la posibilidad de generar un ámbito de diálogo con el intendente para encontrar una salida política a este problema. Esperemos que la policía no le dé una salida violenta", expresó.

