Fuerte rechazo a la muni única que pretende Pechi

Neuquén. “Sé que voy a armar un despelote”, advirtió Horacio “Pechi” Quiroga al proponer que Plottier y Centenario se integren a Neuquén en un solo municipio. Y no se equivocó. En Plottier y Centenario no sólo se sorprendieron con la iniciativa revelada a este diario por el mandamás capitalino y líder provincial de Cambiemos, sino que no tardaron en rechazar el plan.