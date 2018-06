Funcionario fue acusado por golpear a su pareja

La víctima celebró la acusación, aunque manifestó su descontento con el accionar de la fiscalía al no sentirse representada.

El viernes pasado, el juez Gustavo Ravizzoli avaló la acusación presentada por la fiscal Carolina Mauri contra el agresor, no así la pretendida por la querellante Celina Fernández. “Nosotros pedíamos que sea lesiones graves, porque si bien el informe del cuerpo médico forense indica leves, habla de una lesión crónica. Ella estuvo mucho tiempo inactiva y se reincorporó al trabajo con horario reducido”, explicó su abogada.

Por su parte, la defensa oficial objetó esta calificación, aunque nunca negó la existencia de la violencia de género del acusado hacia la víctima, quien es empleada del Ministerio de Salud.

El brutal ataque ocurrió cerca del mediodía del 25 de diciembre de 2017. Ese día el acusado comenzó a sentirse mal físicamente y tras confirmar que tenía la presión alta, le comunicó a su pareja que iría al médico, por lo que ella se ofreció a llevarlo; pero no la escuchó. En cambio, abrió el portón de la casa, sacó la camioneta del garage y cuando ella intentó subirse para acompañarlo, el funcionario aceleró, arrastrándola unos 30 metros hasta que cayó al suelo. Fueron los vecinos quienes, al observar la situación, la socorrieron y llamaron a una ambulancia y a la Policía.

La mujer fue atendida en el hospital regional y cuando recibió el alta, se dirigió a la comisaría para denunciar el hecho. Allí también explicó que, en octubre, su pareja la había tomado del cuello y amenazado con un cuchillo en medio de una discusión.

Su denuncia fue derivada a la Fiscalía de Violencia Doméstica y de Género y así, en febrero, la citaron en Fiscalía para ampliarla. Como no ella no veía avances, en marzo decidió contar su historia a LMN, pero no fue hasta el viernes pasado que pudo respirar aliviada por la acusación formal.

Juzgarán a Trova por atacar a piñas a una martillera

El próximo lunes empieza el juicio contra el ex fiscal Facundo Trova por golpear a una martillera pública. El hecho ocurrió en diciembre de 2015 en un edificio donde María, la víctima, le había alquilado un departamento a Trova. Tras una discusión por $200, el abogado la atacó a piñas y luego se retiró del lugar. Por los golpes, ella sufrió fractura de mandíbula y pérdida de varios dientes. “La Justicia de Neuquén me impide que esto sea considerado violencia de género”, había lamentado María en diálogo con LM Neuquén.

Ahora, Trova enfrentará un juicio por lesiones graves, cuya pena máxima no supera los tres años. Por ese motivo, su defensa había pedido una probation, pero la jueza María Gagliano se la negó.

