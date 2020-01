Gago, sobre Centurión: "Si está bien, nos va a ayudar mucho"

Además, el volante, que compartió plantel con el ex Racing en Boca, agregó: "Cuando me preguntaron di mi opinión de cómo lo conocía y siempre me sorprendió en los entrenamientos. Es muy desequilibrante, si está bien, nos va a ayudar mucho".

El mediocampista, subcampeón del Mundial Brasil 2014 con la selección argentina, admitió que Centurión se equivocó en el pasado. "La gente puede cambiar, Ricky se equivocó. Es una persona bárbara y si está acá es porque está comprometido y porque tiene ganas. Es una gran oportunidad para él y la tiene que aprovechar", dijo.

Gago también habló de Boca y de su amor por el club: "Fueron casi 20 años que estuve en Boca desde infantiles, es mi segunda casa. Yo soy hincha de Boca y eso no va a cambiar nada". Y agregó que "hoy estoy en otro club, me toca jugar a la pelota hasta junio donde estoy disfrutando y la verdad que son cosas que siempre se van a extrañar".

