Gaich: "Estaba en la Selección y no jugaba en San Lorenzo"

Antes de emigrar al fútbol ruso en medio de un mercado de pases particular por la pandemia, el joven delantero argentino Adolfo Gaich aseguró que su vidriera al fútbol internacional no fue San Lorenzo , pero sí la selección nacional .

Gaich reconoció que se sintió frustrado por no haber tenido continuidad en el Ciclón, cuando incluso era tenido en cuenta por el técnico Leonel Scaloni en la selección mayor. "Me quedó la espina y las ganas de tener más minutos con anticipación. Estaba en la selección mayor y no jugaba en mi equipo. Nunca me dieron ninguna explicación. Hacía doble turno por mi cuenta para mejorar", confesó.

"La selección argentina fue clave en este tiempo que llevo de carrera. Ellos me dieron el nombre y me hicieron conocido", reflexionó el talentoso delantero, quien ingresó en doce partidos en la última temporada de la Superliga.

Pero ahora ya está metido en su futuro en el fútbol ruso. "Va a ser difícil lo del idioma. Ya me fijé y todos los jugadores son europeos y no hay ninguno de habla hispana. Supongo que tendré un profesor de ruso. Lo voy a necesitar a pesar de tener una base de inglés", indicó, y agregó: "Hay argentinos en el Zenit pero no hablé con ellos. A Rusia me llevo el mate, la play y algunos libros. Será complicado conseguir yerba".