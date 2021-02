Gallardo se inspiró y le cantó a la hermana en su cumple

“Siento que estoy en un lugar que para mí representa muchísimo y soy bien remunerado. Y no necesito de establecerme en otro lugar para demostrar que soy mejor entrenador. No tengo ese deseo, yo acá me pongo a prueba todos los días, y eso requiere muchísimo esfuerzo, y eso es vivir con una intensidad diferente. Y aparte pienso desde lo humano, y tengo deseo de estar cerca de mi familia”, esas fueron las palabras del Muñeco luego del triunfo ante Central en lo que fue la vuelta al Monumental tras once meses. Para el entrenador es fundamental su familia y esa es una de las tantas razones por las cuales su ciclo en River ya lleva más de seis años y medio.