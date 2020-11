Gallardo sobre su mirada a Carrascal, la "decadencia" del fútbol y su futuro

Flotó la sensación que para el llamado “Neymar colombiano” se venía un castigo ejemplificador, pero el ex 10 le bajó el tono a sus gestos.

“Sé que se me analiza todo, hasta mis gestos. Carrascal es uno de los talentos que hay en el fútbol argentino. Se le dio la oportunidad de jugar todo el segundo tiempo y no terminar el partido no es bueno para él ni para el equipo. Estaba molesto, pero lejos estoy de mostrarle un castigo, estoy lejos de eso”, expresó sin esquivar el tema.

Su referencia a la situación puntual del juego en el partido por la Copa de la Liga Profesional, fue apenas un tramo de la charla con la prensa que se extendió durante varios minutos y soltó conceptos de todo tipo, entre ellos, su mirada sobre la mediocridad en el nivel de juego del certamen local, en el que su equipo marcha líder del Grupo 3 junto a Banfield, justamente, ambos con 9 unidades al término de las primeras cuatro fechas.

"En el fútbol argentino hay mucha rosca política, todos juegan a ver desde dónde se saca ventaja, hay que acabar con eso. Si queremos un campeonato serio, tenemos que evaluar otras cosas, otras condiciones. Hay que evaluar desde otro lugar, tenemos que ser serios, serlo, no solo parecer. Y ahí es donde dejamos muchas dudas", disparó de manera contundente el responsable táctico de River Plate.

"Me da pena por el fútbol argentino", lamentó Gallardo, tras involucrarse en un ambiente con "miserias propias y ajenas".

El "Muñeco" hizo su análisis en la previa al partido de mañana en Brasil ante Athletico Paranaense por los octavos de final de la Copa Libertadores, torneo fijado como prioridad para su equipo.

El descargo de Gallardo surgió a partir de una pregunta por la primera vez que se refirió a las "miserias propias y ajenas" luego de la polémica por la negativa de la Liga Profesional de Fútbol para habilitar el River Camp como sede de los partidos del torneo local.

River ocupa el segundo puesto de la zona 3 de la Copa de la Liga Profesional con el mismo puntaje que Banfield pero menor diferencia de gol, contexto en el que Gallardo no se mostró motivado por esa competición.

"Cuando estábamos en un momento de 'no actividad' había remarcado que el fútbol argentino iba a ingresar en decadencia total y bueno, estamos en un proceso donde se ve lo que se ve...", introdujo.

"Un fútbol bastante chato, en el que no se juega por nada y aún así es chato. No se ven partidos entretenidos, se están viendo partidos feos, en un contexto también feo porque no hay público y en unas canchas que no son del todo agradables a la vista", describió.

"Todo lo que queremos ser no lo somos, ni desde el mensaje ni del pensamiento. Todas son ideas voladoras, sin sustento ni argumento", criticó.

Luego, el entrenador explicó que aún en este contexto encuentra motivación para seguir al frente de uno de los equipos más importantes del país.

"Cuando tenga el deseo de irme, lo diré. Me enfoco en el trabajo diario. Me desgasta pero no puedo hacer otra cosa que decir cosas que nadie menciona. Me gustaría que cambie pero me la banco", argumentó.