Es cierto que es un lateral con poca llegada, que el gol no es su fuerte, pero en fútbol se sabe todo puede pasar... Sin ir más lejos, el que se refirió a ese "sensible tema" fue Francisco Pizzini, delantero del Halcón, quien entre risas admitió el partido especial que vivirá su compañero el sábado en el Monumental en un duelo clave por la definición de la Superliga.

Al Mediodía on Twitter La particular declaración de @francispizzi7 jugador de @ClubDefensayJus sobre el próximo partido del Halcónque puede definir la @superliga "#NahuelGallardo se muere si le arruinamos el campeonato a @RiverPlate River" cc @GustavoKuffner @directvsportsar pic.twitter.com/TFcdsCi87c — Al Mediodía (@MediodiaDIRECTV) February 25, 2020

"Lo molestamos bastante con ese tema. Se muere si le llega a cagar el campeonato", expresó el delantero de 26 años, quien a su vez está a préstamo desde Independiente en el Halcón, en diálogo con Directv Sports.

Fabian De Cesare on Twitter Hernan Crespo pondrá equipo alternativo el Sábado pensando en el debut histórico de DyJ en la Copa Libertadores?

Si es así, jugará como titular Nahuel Gallardo en el Halcón?

Cuantas preguntas que aún no tienen respuesta...

@nachorivarolaok

pic.twitter.com/g7rh1W6Yfm — Fabian De Cesare (@FabianDeCesare) February 25, 2020

Al igual que Pizzini, el mayor de los hijos del Muñeco arribó al equipo dirigido por Hernán Crespo en condición de cedido. Todavía no debutó, pero fue al banco en el último partido ante Rosario Central (3-0).

MatiasRiveiros92 on Twitter No puedo dormir, El Defensa y justicia de Crespo y Nahuel Gallardo nos pegan un baile y nos cagan el campeonato. pic.twitter.com/bDbc27XNsN — MatiasRiveiros92 (@riveiros92) February 25, 2020

Por su parte, el propio Gallardo Junior sostuvo: "Sensaciones raras, crecí en River como jugador y persona, pero bueno me toca estar de este lado, con otra camiseta. Me debo a Defensa y si me toca jugar lo haré de la mejor manera", declaró Nahuelito.

Consultado sobre la posibilidad de amargarle el título al Millo, sostuvo en su momento: "Trato de no pensarlo mucho y hacer lo que tenga qué hacer", agregó.

-> Suplentes y bronca xeneize

Una de las noticias de este martes es que Hernán Crespo, con rico pasado en River y actual DT de Defensa, pondría muchos suplentes en el Monumental, lo que genera indignación en Boca, que compite con el Millo en la lucha por el título.

Gustavo Yarroch on Twitter La idea de Hernán Crespo es poner un equipo alternativo ante #River. "El martes jugamos el partido más importante de la historia de #Defensa y Justicia. Debutamos en la Libertadores contra Santos en Varela", me dijo alguien que participa de la toma de decisiones en DyJ. — Gustavo Yarroch (@GustavoYarroch) February 25, 2020

