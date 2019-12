El ministro resaltó la figura de Fernández como abogado y, no sin ironía, remarcó su curiosidad por estos dichos, considerando que Alberto es un experimentado penalista. "Pareciera que hay un intento por justificar delitos de corrupción. La gente votó al Frente de Todos por la difícil situación económica, no por la vuelta de la impunidad", dijo y remarcó que algunos de esos funcionarios a los que el presidente electo puede estar haciendo alusión ya tienen una condena dictada. "Uno podrá criticar o no a la Justicia –manifestó-, pero la Justicia ya los declaró culpables y este tipo de generalizaciones no son buenas: si toda persona que comete un delito porque tuvo algún tipo de militancia política, es un perseguido político, volvemos a los esquemas de impunidad que lamentablemente nuestro país ya tuvo y la gente no quiere más". Según Garavano, las definiciones de Alberto, en cierto modo, están buscando "impunidad" para los funcionarios de los anteriores tiempos kirchneristas que actualmente continúan detenidos.