Gastó 35.000 dólares para ser "perfecto" en las redes

Dale Saint Cullen es un joven inglés de 28 años que pasó los últimos cinco persiguiendo una apariencia particular y dice que las redes sociales le "lavaron el cerebro" para que buscara esta "falsa realidad". Ahora, el muchacho cuenta su historia para tratar de crear conciencia sobre el impacto que tienen las imposiciones de las redes sociales en la autoestima de las personas , informó el medio británico The Mirror.

Cuando comenzó todo, en un principio él sólo quería operarse la nariz pero, según describió, le quedó algo similar a una pendiente resbaladiza . Luego, las redes lo llevaron a realizarse otrs cirugías como operarse la barbilla, a tener mejores dientes, a intentar lucir labios más grandes y a incorporar una mandíbula más afilada. La demanda parecía no tener fin. "Era como si siempre hubiera una nueva tendencia y simplemente no podía seguir el ritmo", dijo. Y sumó: "Estoy a favor de seguir la tendencia, pero no cuando eso significa que tienes que cambiar toda tu cara".

Así, no se arrepiente de las cirugías que hizo en su cara sino sólo de las razones que hay detrás de ellos. Incluso, confesó que se hará una nueva cirugía en junio. "En las redes sociales nunca me di cuenta en ese momento, pero estaba mirando a estas personas que se veían perfectas y caí en este círculo vicioso de perseguir lo que no era la realidad, era completamente falso", le contó el muchacho al medio. Con este objetivo, viajó a Turquía y a Polonia, con el celular en mano y las fotos de Instagram a un click, para conseguir su aspecto ideal, ese que mostraban las imágenes de la pantalla.

"Me tomó un tiempo darme cuenta de que no es así como se ven en la vida real", admitió Dale, al tiempo que reconoció que sabe que "nunca" logrará el estilo que pretendía. En este sentido, ahora insiste en un mensaje: que las personas se acepten a sí mismas por dentro y por fuera. Y advierte, también, que no caigan en esa misma trampa de las cirugías en la que él cayó.

Por eso, desde hace un tiempo se dedica a alentar a las personas que quieren operarse a hacerlo por las razones correctas. "Pasé tanto tiempo, dinero y energía persiguiendo ese look perfecto, es una locura", le indicó a The Mirror. Actualmente, el joven está haciendo terapia para asegurarse de que está tomando decisiones para su propio bienestar. "Lo que hice hasta ahora no era para mí, lo hice bajo la presión de las redes sociales. Estoy en un lugar mucho mejor ahora y me aseguro de que todo lo que hago sea para mí y no para otras personas", concluyó.