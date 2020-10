Georgina y su experiencia paranormal con su mamá: "Está en casa, lo juro por Dios"

Entre emocionada y feliz por la experiencia paranormal vivida, Georgina comentó: “Yo creo totalmente en las energías. Mamá está en casa. Al principio, estuvo armando quilombo. Yo estaba con Lucía y me dice ´vos tiraste todos los collares del vestidor´, y le digo que no. Cuando me meto por el pasillo para ir a mi vestidor, cuando pasé, tres cuadros que había, tres fotos, se rompieron. Se rompieron todos los vidrios, te lo juro por Dios", reveló ante el asombro del periodista.

En cuanto a la reacción luego de esa experiencia, la actriz dijo que no tuvo miedo y que incluso le hizo un pedido a su mamá. "Le dije 'vieja, no me armes quilombo, vendeme entradas para el streaming, dejate de joder'", agregó, entre risas.

Lo cierto que la del vestidor no fue la única experiencia paranormal que hizo pensar a Georgina que su mamá sigue presente en su casa. "Después hubo otra cosa. Me mandaron angelitos para que los besara. Yo armé un altar en casa. Parecía un memorial. Puse todos los muertitos que tengo en la familia. Mamá, papá y el Vasco. Al otro día de ponerlo, viene Lucía y me dice ´vos dejaste una vela prendida toda la noche´. Y le dije que sí", detalló.

0000346780.jpg

Para concluir sus emocionantes relatos, la comediante contó cuándo se dio este episodio: "Fue al poco tiempo que fue lo de Elsa Serrano. Me quedé consternada con eso. Yo creo que ahí también puso la mano la vieja”.