Gianinna Maradona llevará a la justicia a Lussich: "Sos mala leche"

Durante la última emisión de Intrusos, Lussich ahondó en el entorno de Maradona: “Se pelean para ver quién ocupa la habitación contigua para que no entre uno cuando está el otro. ¿Cuál es el acto de grandeza por el padre? Si las internas pasan por ver quién se sube en la camioneta cuando lo trasladan a Diego. Por ejemplo, cuando lo trasladaron para internarlo, solo podía subir la familia por orden de Verónica Ojeda. Y Jonathan, que es el sobrino, no podía subir”, comenzó diciendo el panelista.

Luego Lussich agregó, muy picante: “Están en ese tipo de chiquitaje: quién va en la camioneta principal, quién va en la camioneta de atrás, Dalma y Gianinna no quieren cruzarse ni con Jana, ni con Matías Morla (abogado de Maradona), ni con Ojeda. Y el padre sigue internado, sedado y dopado en la habitación de al lado. Siguen siempre en esas pequeñas miserias que superan porque no se banca ninguno y nunca piensan en Maradona en el fondo”.

https://twitter.com/rodrigolussich/status/1324897332182327296 Juuuustooo yoooo dije algo que noooo es ciertooo?? Entre tooooodos los que hablan ??? Y toooodo lo que dicen? Daaaaale! Cómo les gusta meter a la justicia cuando se dice algo que no les gusta. En tal caso se aclara y se arregla. Pero les encanta meter a la JUSTICIA! Dejame cenar! — rodrigo lussich (@rodrigolussich) November 7, 2020

Cuando Gianinna se enteró de los dichos de Lussich recogió el guante y respondió en Twitter: “Es lo único que voy aclararte porque te acabo de escuchar. Sos mala leche, no hay otra. ¡Te informaron todo mal, flaco! Vas a tener que justificar todo lo que dijiste en la Justicia. Afirmaste algo sobre mi persona que NO. ¡Y tengo cómo comprobártelo! @rodrigolussich”.

Ante la dura respuesta de Gianinna, Lussich no se quedó callado y le contestó sin pelos en la lengua: “¿Justo yo dije algo que no es cierto? ¿Entre todos los que hablan y todo lo que dicen? ¡Dale! Cómo les gusta meter a la Justicia cuando se dice algo que no les gusta. En tal caso se aclara y se arregla. ¡Pero les encanta meter a la JUSTICIA! ¡Dejame cenar!”.