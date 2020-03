Popular on Twitter Gestos que valen más que una medalla. Paula Pareto, la histórica campeona olímpica de Judo, que volvió a trabajar en los últimos días como médica para dar una mano frente al Coronavirus, acordó continuar con los programas sociales de su amigo Braian Toledo. Enorme, Peque. pic.twitter.com/ArPOg3PM1K — Popular (@populardiario) March 27, 2020

"Me cuesta pensar que no está más, que no me lo voy a cruzar más en el Cenard, que ya no voy a verlo ayudando gente, que no podremos ir juntos a los proyectos sociales. Fue terrible. Pasé de no poder creerlo a tener que aceptarlo", dijo la judoca sobre Toledo, el lanzador de jabalina fallecido hace un mes.

"Braian era inspirador en todo sentido, porque a la ayuda solidaria sumaba lo que era como ejemplo de superación. Imaginate que, con todo lo que sufrió, tenía la excusa para dedicarse a otra cosa, a drogarse o robar, lo que fuera", agregó la deportista de 34 años. ¡Una campeona!

