Giménez, el Bilardo del vóley neuquino

Bilardista declarado y, como el Narigón (ex DT del seleccionado argentino de fútbol), un fanático de los videos y la táctica, se convirtió en entrenador de referencia del vóleibol neuquino. De la mano de ex DT de la Asociación Deportiva Centenario del que salieron grandes jugadores como Germán Galdón (hoy armador del campeón Bolívar), Emmanuel Espinosa (ex Gigantes jugando en la actualidad para PSM) y Santiago Álvarez, en el Dino, el actual coach de El Biguá acaba de conseguir algo inédito para el vóleibol femenino: el primer bicampeonato en los Juegos de la Araucanía, casi con el mismo plantel con el que hizo historia el año pasado en Concepción, Chile, logrando el único título hasta entonces de las chicas en 25 años de competencia binacional.

Si, además, se suma el campeonato que obtuvo con los varones dos años atrás, en Neuquén en 2015, son tres los títulos obtenidos en las cuatro finales que disputó (perdió con los varones en Punta Arenas en 2006) el DT más exitoso en deportes de conjunto del certamen que reúne a deportistas juveniles de la Patagonia y las regiones del sur de Chile.

“Ganar un partido es producto de un buen día, pero ganar un campeonato es el resultado de un proceso. Y eso es lo que pretendemos para el vóleibol neuquino”, señaló Giménez.

“En un mundo asolado por el materialismo, las urgencias y el exitismo en el que muchos padres y entrenadores exigen a sus niños que sean ganadores no importa cómo, desde nuestro cuerpo técnico les inculcamos actuar como seres responsables. El mejor maestro de una vida prestigiosa es el ejemplo”, destacó.

“Estamos contentos porque se está dando un proceso muy parecido al que hicimos en algún momento en la ADC”, afirmó.

Agradeció también los consejos del ex DT de Gigantes, Alejandro Grossi quien dirigió planteles femeninos y se ilusionó para que este nuevo título ayude al resurgimiento de la actividad.

“Con los dirigentes tenemos esa ambición y para eso necesitamos enfocarnos más en un desarrollo del vóleibol, para tener más jugadores y elevar el nivel, sobre todo en varones”.

"Pese a que hubo cambios en el equipo por algunas bajas, teníamos la ilusión de repetir. Haberle ganado a Río Negro en el debut después de estar 2-0 abajo y ganar en tie break fue un voto de confianza".

Valentina Righetti. Capitana de la selección

1. ¿Después del triunfo ante Río Negro en el debut se sintieron campeonas?

Vinimos con el objetivo de quedar en lo más alto. Jugamos con ganas de repetir, pero pensando cada partido. Y ese triunfo nos dio mucha confianza.

2. ¿Por dónde pasó la clave?

En la comunicación que hubo entre nosotras y el cuerpo técnico. En toda la paciencia y la cabeza que mostramos. Teníamos un gran equipo y una gran unión que, a medida que pasaban los partidos, se fue afianzando.

3. ¿Qué recuerdos te dejaron estos Juegos?

Los mejores. Fue una experiencia inolvidable, no sólo por haber sido campeonas sino porque cada partido me dejó enseñanzas y fue muy importante la convivencia con otros deportistas.