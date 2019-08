Giorgio Carrara continuará su campaña dentro de la Fórmula 3

Con vistas a la sexta cita del torneo, a disputarse este fin de semana en Spa-Francorchamps, el nacido en Las Breñas trabajó en el simulador del equipo de Andreas Jenzer en la ciudad suiza de Las.

"Luego de pasar unos días en Argentina, ya estoy en Suiza y tuve hace unas horas una noticia sorprendente e impactante para mí. El equipo me anunció que me voy a abocar de lleno a la Fórmula 3, un sueño que ahora es realidad. Increíble insisto, porque se me abren puertas a futuro. Tengo que agradecer mucho a Jenzer la confianza depositada en mí y es un orgullo seguir representando al Museo y a la Fundación Fangio por el mundo. A poner todo a partir de ahora, ya estoy trabajando en el simulador y a pesar que no conozco el circuito me está yendo bien en la previa. Voy aprovechar al máximo la oportunidad", manifestó Carrara.

La actividad para el representante nacional arrancará el viernes a las 4:35 hora argentina con el único entrenamiento libre, mientras que la clasificación será a las 12:50. La primera carrera del fin de semana será el sábado a las 5:35 y la complementaria se disputará el domingo a las 4:45.