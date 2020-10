Gladys y la muerte de Gilda: "Ella viajaba en mi micro cuando murió"

"Yo tuve el furor en el 90 con "La pollera amarilla", laburaba como una condenada, siempre con mi hijo a cuestas. Llegué a hacer 15 shows en una noche, trabajé en la mejor época de la movida tropical", dijo Gladys. "¿Vos hacías esas locuras, que terminó con la vida de tantas estrellas, de andar por la ruta?", le preguntó Maite Peñoñori a la participante del Cantando, quien contestó: "Ahora no. Hace unos años decidí no trabajar un fin de año, un Día de la Madre. Pero antes sí, lo hacía".

Ángel de Brito recordó los consejos que La Bomba le daba a su hijo, Tyago Griffo, cada vez que salía del Bailando o tomaba alguna ruta para hacer un recital: "Yo recuerdo que en el Bailando, cada vez que lo saludabas a Tyago, le decías 'cuidado la ruta, manejen despacio'".

Conmovida, Gladys contestó: "Tengo terror. Yo viví muchas cosas. La muerte de Gilda me afectó muchísimo. Yo no fui su amiga, ni siquiera nos saludábamos, aunque nos cruzábamos, pero me afectó muchísimo la muerte de ella y tuve que hacer terapia, lo de Rodrigo, estuve muy cerca de toda esta gente que murió". Y rememoró: "Gilda viajaba en mi mismo micro, con mi mismo chofer, Elvio. Gilda viajaba en mi micro de gira cuando murió. Viajaba con su mamá, con su familia, con su hijo, como lo hacía yo. A Rodrigo esa noche le presté la camioneta al papá de mi hijo que fue a encontrarse con él, que vivió esa noche y me vino a despertar para contarme", contó.