Gloria Estefan donó plasma y lo anunció de una divertida manera

Gloria Estefan comunicó que se contagió de COVID-19 los primeros días de diciembre cuando ya había superado la enfermedad y detalló que contrajo el virus el 30 de octubre durante una salida familiar a un restaurante. Según contó la cantante cubana esa sola salida, la cual además aseguró era la primera que hacía desde que comenzó la pandemia, le bastó para adquirir COVID-19, que afortunadamente transitó sin complicaciones y contra el que generó anticuerpos.

"Llevábamos mascarillas cuando estábamos en la mesa y cuando nos fuimos. Lo único que puedo imaginar que pasó es que una persona vino a mí cuando estaba comiendo, me tocó por el hombro, estaba muy cerca y no tenía mascarilla, me dijo cosas hermosas pero... eso es lo único que he hecho fuera de mi cuarentena", relató la intérprete.

Al momento de hacer público que tuvo COVID-19, Gloria Estefan explicó que no dijo nada cuando recibió el resultado positivo, que -admitió- la llenó de miedo, porque no quería preocupar a sus seguidores ni arruinarles la cena de Acción de Gracias.

"La razón por la que no compartí esto antes es porque no quería que se preocuparan por mí, ni estropearles el Día de Acción de Gracias"