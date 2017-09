Godoy: "Es una oportunidad que esperé toda mi vida"

“Siempre quise boxear y hacerlo a nivel mundial y que el día de mañana se me cumpla el sueño de ser campeón mundial. Son oportunidades que uno espera, que trabaja para eso y solo el tiempo las da”, contó el campeón sudamericano y continuó: “Hay que tener paciencia y hoy me toca en un buen momento. No me agarra de sorpresa. Me agarra trabajando, con la mente al cien por ciento pensando en lo que quiero lograr. Creemos con el equipo que el llamado llegó en un buen momento”.

La defensa del título argentino del pasado 4 de agosto en el Salón Tattersall de San Isidro (Buenos Aires), cuando venció por nocaut al rionegrino Gabriel Puñalef Calfin, le valió esta oportunidad. Un promotor alemán del armenio le propuso la idea a su padre y mánager, Bruno Godoy, y en poco tiempo se pusieron de acuerdo para firmar el contrato.

Solo restaba definir el escenario, que estaba entre Moscú (Rusia), Berna (Suiza) o Bilbao (España). “Cualquiera de los escenarios planteados estaba bueno porque son lugares muy importantes. Finalmente será en Suiza, que es un país más neutral que Rusia”, expresó el Rayo.

Meterse en el top ten mundial

Esta será su segunda pelea internacional luego de su combate en México en 2015, cuando venció por nocaut técnico a Eden Márquez. Al armenio, invicto con 17 peleas ganadas (diez por nocaut), ya lo estuvo estudiando. “Es un boxeador complicado y zurdo que tiene una pegada respetable”, describió el neuquino y agregó: “Es difícil pero las posibilidades que tenemos son muchas”. “Creo que con mi velocidad y cantidad de golpes le voy a llegar bien y a superar”, aseveró el boxeador, que tiene un registro de 29 combates ganados (15 KOs) y uno perdido.

Ganar la Corona Silver del CMB en la categoría superligero lo reposicionará a nivel mundial. “Es un título internacional que de lograrlo nos puede posicionar entre los 10 mejores del mundo en la categoría”, afirmó el boxeador de Centenario, que hoy está en el 23º puesto dentro del CMB.

Se concentra en el norte neuquino

Mauro Godoy continuará desde el lunes su preparación para la pelea en Huinganco. Estará diez días en plena naturaleza y luego volverá a Centenario para armar las valijas y partir rumbo a Suiza, previo paso por Buenos Aires. “Hicimos algunos cambios y mejoras en el trabajo porque la chance es grande y así crece el compromiso y el riesgo de la pelea porque es de nivel internacional”, dijo el Rayo.