“Estoy conforme, creo que gané claro, aunque tengo mucho más para dar”, reconoció el centenariense (31,16 KO; 4; 1 empate) , que por ahora se mantendrá en ese peso. “Vamos a ir trabajándolo para ir subiendo bien en ese categoría”, afirmó.

“Me saqué una espina”, dijo por la que consideró una injusta derrota la que sufrió en San Juan cuando perdió el título argentino. “Yapur (15, 12,3) sólo me espera y esta vez traté de no buscarlo como hice otras veces porque es peligroso con la cabeza. Aun así, en el último round, me cabeceó”, afirmó. “Arrancamos viene el 2019 y ahora a seguir trabajando para una pelea en el exterior”, se ilusionó el Rayo.