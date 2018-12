¿Gol-azo de Alessi? El líder espera el alta para correr

En la Monomarca Gol, (octava fecha), en tanto, a la expectativa lógica de cualquier definición de campeonato se le suma la que se generó en las últimas horas por la presencia o no del líder y gran candidato Martín Alessi, quien en principio no iba a participar de esta fecha coronación ya que semanas atrás sufrió un accidente automovilístico y no tenía el alta médica para hacerlo, situación que podría cambiar si los médicos certifican que ha evolucionado lo suficiente como para poder estar.

Si Alessi no participa, la pelea se reducirá a tres pilotos: Alejandro López, Gonzalo García y Guillermo Quinteros. Alessi aventaja por siete puntos a López.