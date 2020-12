Golazos y lujos: el video con jugadas inéditas de Diego en La Angostura

Asistencias, golazos, firuletes. Un Maradona a pleno, enchufado, festejando las conquistas como si estuviera en La Bombonera. Realmente se advierte en las imágenes cómo disfrutó el partido y su estadía por la Cordillera. El mismo lo dijo: en la cordillera fue feliz...

LAS JUGADAS INEDITAS DE DIEGO MARADONA EN VILLA LA ANGOSTURA⚽️

-> Sus recordadas palabras

“Muy agradecido con todos. He descubierto un lugar al que me vendría tranquilamente a vivir con la Claudia de grande (por entonces su pareja, la mujer incondicional), a recordar todo lo que nos pasó en la vida. Porque este es un lugar no digo para venir a morir sino para disfrutar en los últimos años”, admitió en su momento el genio encantando con el paisaje y la hospitalidad de la gente neuquina.

Muy reconfortado y con el mejor ánimo, el astro del fútbol fue más allá en la conferencia que brindó tras ese memorable partidito: “Me sentí maravillosamente bien. Estoy fascinado por el lugar, increíblemente enamorado de la gente, del respeto que recibí. Y apenas pueda, vendré para acá, porque me gustaría caminar por las calles”, prometió.

Maradona en Villa La Angostura 1997

Luego reconoció jocoso el acierto de su amigo que le sugirió Villa La Angostura y lo albergó, broma mediante: “Acá la culpa de que hoy me sienta muy feliz se llama Carly Randazzo, mi amigo, que me dijo que acá iba a tener respeto, paz y tranquilidad y no se equivocó. Él se suele equivocar pero esta vez la pegó”, tiró con su carisma único.

image.png

-> La anécdota de los platos

Ya es conocida, la contamos en su momento pero vale la pena repasarla... "Nunca se te ocurra decirle al Diego 'che, cuidate' o algo de eso porque sos hombre muerto. Así nomás, a mí me lo hizo una vez. Yo me había ido a vivir a Villa La Angostura y vino a hacer su última pretemporada. Me cayó con Guillermo (Coppola), hizo un desastre. Vamos a la montaña y nos volvíamos solos en la camioneta al Apart Hotel donde estaba y Diego me decía 'Carly, qué bien te veo a vos'. 'Y sí, viste Diego, en algún momento hay que parar'. Uh, en el medio de la ruta dejó de hablarme el chabón porque le dije que era tiempo de que empiece a parar un poco. A Diego decirle cuidate era clavarle un puñal", explicó Carlos Randazzo, amigo y ex compañero del Diez que lo trajo a la región, sobre el temperamento de Diegote hace poco al recordar una memorable anécdota.

Pero la parte insólita de su enojo y la reacción increíble de un ídolo divertido y caprichoso vendría después: "Llegamos al hotel, el comedor lleno, la mesa servida, se sentó en la cabecera, agarró un plato y lo tiró tipo frisbee. Tiró todo lo que había, todos se dieron vuelta, como diciendo ¿qué pasó? Y cuando la gente miraba, me agarró y dijo: 'Discúlpenlo, lo que pasa es que él estuvo en recuperación y tuvo una recaída'. Cualquiera tiró el chabón, jaja".