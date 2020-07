Goleador se va mal del Rojo y le abre la puerta a River

La situación de Romero es similar a la del zurdo Juan Sánchez Miño y el arquero uruguayo Martín Campaña, a quienes se les busca club en este mercado de pases.

Además, el paraguayo Cecilio Domínguez se declaró jugador libre por falta de pago, dado que la deuda se extiende desde noviembre, y desde enero que no cobra el sueldo, mientras que la dirigencia no cumplió con el acuerdo de abonar el total en tres cuotas.

"No sé dónde voy a estar mejor; soy capitán, goleador y querido por la gente. Una cosa es decir que los referentes se quieren ir y otra distinta es decir que el club no quiere seguir con ellos", criticó el cordobés Romero, que compartió el título de "Pichichi" con el colombiano Rafael Santos Borré, de River.

"Con la dirigencia la relación está desgastada. Nunca me cumplieron lo que firmé. Llevo dos años y medio acá y puedo asegurar que nunca se me cumplió el contrato. Siempre con atrasos, deudas de más de un año y ya lo hablé con todos los dirigentes", explicó el cordobés.

Como capitán, el delantero que llegó al club en enero de 2018 proveniente de América de México, encabezó el reclamo por sueldos impagos contra el club previo a la pandemia del coronavirus, que profundizó el conflicto.

"Cuando arrancamos el tema de la libertad de acción y todo eso de las cartas documento le fui muy claro a Yoyo Maldonado (secretario general de Independiente): le di mi palabra de que no me quería ir libre. Paradójicamente ellos no cumplieron con un vínculo firmado y tuve la chance de irme, pero yo tengo palabra. Volví a firmar otro vínculo. En cuanto a los números, no quiero entrar en detalles, porque estamos en una situación delicada, pero los que difundió la dirigencia son todos falsos", agregó.

Y dentro de las alternativas, Romero no descartó aceptar algún ofrecimiento de clubes del fútbol argentino, específicamente del entrenador de River, Marcelo Gallardo, quien ya lo sondeó en otro mercado.

Según explicó el propio futbolista, el club que lo pretenda deberá abonar una suma cercana a los dos millones de dólares para quedarse con sus servicios.