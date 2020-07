Crisis: conocido goleador ex Deca y Cipo la pelea como albañil

Jesús cree en Dios y confía en salir adelante pese a todas las dificultades. Molina es el delantero que en 2017 la rompió en Pacífico y captó el interés de Cipo, donde no logró repetir sus hazañas. Por la pandemia, quedó libre de su último club , Huracán de Comodoro Rivadavia, que jugaba el Regional Amateur, pero sigue en esa ciudad ya que la familia de su señora está radicada allí. Eso sí: cambió la camiseta por el mameluco y se defiende de albañíl. Hasta vendió muebles que le habían quedado en Neuquén por la crisis y para que a su hijita Alma (“está terrible”) no le falta nada .

“Afectó mucho la pandemia. No tenía otro ingreso que no sea el del fútbol y me mató. Gracias a Dios la estoy peleando, con un amigo, Carlos Romero, que me está dando una mano terrible. Soy su ayudante, contento. Y la familia de Micaela, mi señora, siempre nos apoya, vivimos en su casa con nuestra hijita y no nos piden nada”, confesó agradecido el atacante.