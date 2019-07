Ana declaró que: “Yo tenía las dos llaves de la caja. Pero me accidenté y me llevaron a su casa. Ahí aprovecharon para sacarme la llave. Cuando fui al banco no tenía nada“. Y agregó: “Esa plata era para viajar a Italia y dársela a mis nietas. Quería darle un último abrazo a mi hijo porque ya estoy grande “.

Ana afirmó que todo el hecho “está todo grabado en el banco” y que trató de “hacer un arreglo” con su nieto para que le devuelva al menos parte del dinero y algunas alhajas que tenía en la caja de seguridad, pero este “no acepta”.

Ana, con la voz entrecortada por la emoción, afirmó que “Gano la mínima y entre el gasto de medicamentos, no me queda nada. Hacía manualidades, pero ahora tengo artrosis”, y continúo: “Me asisten mis vecinos, me dan comida, me hacen los mandados y me acompañan al médico, pero me da vergüenza”.

La abogada patrocinante de Ana, Sara Marcos, confirmó que la denuncia fue radicada el 2 de julio pero “no hay ningún fiscal interviniendo por el momento”. El temor de ambas es que los autores del robo dejen la Argentina.“Nos enteramos que están haciendo una visa para salir del país. Por eso decidimos hacerlo público“, concluyó

