Neuquén

“Por suerte no había nadie cuando entraron”, agradeció el encargado de la firma Saluzzo en medio de un sentimiento de bronca e impotencia por el robo que sufrieron. Boqueteros se alzaron con 60.000 pesos en efectivo, llaves de vehículos, documentación y una computadora del comercio.

Durante la madrugada del jueves, desconocidos arribaron a la casa de comidas Saluzzo ubicada en calles Rivadavia y Mendoza, a tan sólo dos cuadras de la Comisaría 1ª. Los investigadores estiman que llegaron en una camioneta y equipados para dar el golpe. Rompieron el candado del garage lindante y con la ayuda de una escalera y herramientas, hicieron un boquete en el cerco perimetral. “Ahí llegaron al techo del local comercial y accedieron a la planta alta, donde están las oficinas, para realizar el segundo boquete justo donde estaba empotrada la caja fuerte”, explicó el comisario Daniel Segura.

De acuerdo con la denuncia, los delincuentes se alzaron con un CPU y la caja fuerte que contenía 60.000 pesos en efectivo de la recaudación del día anterior, cinco copias de llaves de los utilitarios de la empresa, una chequera y documentación.

Los primeros en notar el robo fueron los dueños del garage, cuando llegaron a las 6:30 a trabajar y vieron que el candado estaba roto y el portón entreabierto. “Tuvimos que limpiar los ladrillos que habían caído y comprar un nuevo candado que nos costó 800 pesos”, comentó la mujer que atiende el estacionamiento y se contactaron con el dueño de Saluzzo.

“El sistema de alarma no fue cortado, pero no sonó porque no entraron”, indicó Segura.

Levantaron una huella dactilar

Peritos de Criminalística encontraron el rastro de un dedo en un fierro que estaba en el techo del comercio. Esperan poder dar con uno de los autores.