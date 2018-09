Violencia de género. Ocurrió en Cutral Co, cuando el hombre se presentó en la casa de su ex para visitar a su hijo.

Golpeó a su ex en la cara y cortó al hijo por defenderla

Cutral co. Con la excusa de visitar a su hijo, un hombre fue a la casa de su ex pareja en Cutral Co y la golpeó, y cuando los hijos más grandes intervinieron, sacó un cuchillo e hirió a uno. La mujer lo denunció y contó que había recibido amenazas de muerte por mensajes de texto. La fiscalía investiga el ataque.