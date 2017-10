Gracias al fracaso, hoy son exitosos emprendedores

Neuquén.- Los emprendedores exitosos, y los no tanto, tienen historias a veces cargadas de fracasos. Sólo que suelen no revelarlo. Pero hay otros, muchos otros, que consiguieron tomar aprendizajes de los errores, los corrigieron y ahora no tienen problemas en contarlos para que esas enseñanzas permitan a quienes vienen atrás no pisar los palitos que se pueden evitar.