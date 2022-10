Gran Hermano 2022: quiénes son los nuevos participantes

La emoción, los nervios y la adrenalina no faltaron en la primera noche de ingreso a una de las casas más grandes en la historia del reality. Wanda Nara y Robertito Funes Uriarte fueron los encargados de acompañar a los concursantes a la puerta de entrada.

Minutos después llegó Walter "Alfa" Santiago de 60 años quien aseguró que en la casa “voy a ser el patriarca” y se consideró “calentón y rencoroso”.

Mora fue la cuarta participante en entrar a la competencia. La joven que estudia ingeniería civil confirmó en el tape de presentación que mantiene una “relación abierta” con su pareja.

Luego de su ingreso, llegó Maxi, el cordobés que se definió como un aventurero de 35 años. "Ya sé de qué se trata convivir con desconocidos. Soy frontal y sincero", disparó en su presentación.

Tras el ingreso del cordobés, fue el turno de la sexta concursante, Constanza Romero quien aseguró que quiere "ser la protagonista". "Dios me habló y me dijo que era especial", dijo la correntina de 20 años.

Con más de 20 puntos en el prime time de la televisión, el platense Agustín entró a la casa más famosa del país. El joven es analista política y se definió como una persona anarquista y su deseo es "convertirse en mejor jugador en la historia de Gran Hermano". También resaltó que le gustan las mujeres mayores.

María Laura es peluquera canina y es madre de Isabella de 9 años. La mujer tiene 41 años y se crió en Belén, Catamarca. “Fui muy aventurera. Si tuviera que tatuarme el nombre de todas las personas con las que tuve una aventura, tendría el mapamundi en el cuerpo”, sostuvo otra de las participantes que busca llevarse los 15 millones de pesos y la casa. Antes de entrar a la casa confió que su madre desconocía de su participación en el reality que conduce Santiago del Moro.

Tomás Paul Holder ingresó a la casa de Gran Hermano advirtiendo que no pasara desapercibido y avisando que es un amante total de "la joda y las mujeres". El influencer de 21 años es oriundo de Rosario, Santa Fe, hace presencias y posee casi un millón de seguidores entre TikTok e Instagram. "En las redes hago un personaje medio tincho, clasista y un poco homofóbico, el típico rugbier, y hace reír a la gente", declaró antes de entrar a la casa. "Soy querido u odiado. No tengo punto medio", sentenció.

Minutos más tarde, Juan de 42 años entró a la casa. El taxista contó en su presentación que es padre y abuelo. “Tengo dos hijos y un nieto. Soy abuelo”. "Tuve un hijo a los 17 años y lo crie solo porque su mamá se borró a los dos años", agregó sobre su pasado. “Voy a ser el último en irme de la casa”, aseguró el hombre que se mostró emocionado al entrar.

Luego entró Martina quien fue sincera cuando aseguró que será la caprichosa de la casa de Gran Hermano. La participante tiene 25 años. Es de Tigre, zona norte. Ama el fútbol y cambia de cuadro, según con quién esté. "Mi ídolo es Wanda Nara, hizo todo bien". Su media naranja es Atilio, su perro, al que quiere ingresar al reality y la mismísima Nara le prometió que haría campaña afuera para que llegue a la final.

Pasadas las 23, Daniela Celis oriunda de Moreno contó su historia y se convirtió en la nueva integrante. La joven de 26 años sufrió de bullying de niña y vivió una infancia muy dura, la hacían sentir fea y no la invitaban a los cumpleaños. Estaba en pareja con un hombre 20 años mayor que ella, pero decidió dejar todo atrás para entrar a la casa. "La mentira y la traición no van conmigo, eso me saca".

Desde Salta, Marcos de 22 años se convirtió este lunes en un nuevo participante. El estudiante de abogacía vive con sus padres y aseguró ser muy creyente. “Creo mucho en Dios y en la Virgen de Salta”. Justo en la noche de su cumpleaños, el concursante se consideró “auténtico”.

Julieta tiene 20 años, es modelo y actriz. La joven es profe de ballet y jazz. “Mi lugar en el mundo son las cámaras y los escenarios. Solo tomo Champagne. No me gusta cocinar, ni limpiar, tampoco lavar los platos. Soy un poco egoísta”, se definió la participante.

Emotivo momento se vivió en la gala cuando Santiago del Moro recibió a Thiago de 19 años oriundo de González Catán. El joven se mostró feliz de estar en el programa y recordó las palabras de su madre antes de morir. "Mi mamá antes de morir me dijo: 'vergüenza es salir a robar'. Le hice caso y nunca salí a robar" contó el competidor que se posiciona como uno de los grandes candidatos a llevarse el premio mayor. "Si gano el premio arreglaría toda mi casa para darle comodidad a mis hermanos", aseguró.