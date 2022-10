Gran Hermano: Cómo votaron los hermanitos

El primero en ingresar al confesionario fue Walter Santiago conocido como Alfa quien emitió sus votos contra Juan y Nacho, respectivamente. “Me acusó de cosas que no tienen sentido y habló con palabras pesadas que no acostumbró, aunque luego se disculpó”, explicó sobre sus dos votos al taxista. En tanto que justificó su segundo voto en que “junto a Juan y Tomás se armaron un grupo y creyeron que tenían la casa tomada, que eran los ganadores. Y acá no hay ningún ganador”.

Cuando llegó el turno de María Laura votó primero a Juan con dos votos y apuntó contra el taxista de 42 años: “Siento que está enojado con todo. Hubo actitudes que molestaron más allá del juego”. Y otro voto le dio a Walter e indicó que “hay cosas que no me gustan y que me hacen sentir incómoda”.

Maria Laura voto.jpg

Marcos quien estuvo en placa la semana pasada, pero obtuvo menor porcentaje de votos negativos le dio dos votos a Nacho. “Hubo actitudes que no me gustan”, fue la justificación del salteño que votó en segundo lugar a Juan por tener “actitudes egoístas”.

La exdiputada apuntó contra Martina y le dio 2 votos y precisó que no se siente cómoda y que “hay cosas que no me gustan de su juego y tampoco comparto”. Fue Nacho quien recibió su voto negativo y siguiendo la justificación anterior, lanzó: “No me siento cómoda con él ni comparto su juego, tampoco su forma de pensar”.

Thiago, por su parte, entró al confesionario decidido en dar los dos primeros votos a Martina. “Creo que jugó mal la otra vez escondiendo azúcar y comida con los chicos”, explicó el joven oriundo de González Catán quien nominó también a Juan y sostuvo que se molestó por el robo de alimentos que hicieron “Los Monitos” días atrás.

Thiago voto.jpg

Con Nacho, Martina y Juan con mayoría de votos, Alexis también apuntó contra dos del grupo “Los Monitos” y le dio dos votos a Nacho y otro a Martina a quien tildó de “muy falsa”. Constanza que entró luego a dar su voto eligió a Nacho y Walter y consideró que ambos serían los que más votos tendrían en la gala.

Sin dudas la votación de Maxi, que es el líder de la semana, fue la más esperada ya que en él estará el nombre del salvado el jueves. El participante le dio sus votos a Martina. “No me gustan sus formas de juego, su energía me choca bastante”, acusó en su primera elección. Acto seguido, a Nacho e indicó: “me cuesta bastante, pero es por juego, va por ahí. No comparto sus formas”.

Juliana fue quien más se explayó a la hora de entrar a votar al confesionario y explicó que Martina a quien votó en primer lugar tiene actitudes que no son de su agrado, en tanto que a Juan a quien le dio un voto aseguró que “no está disfrutando” su estadía en la casa.

En la misma sintonía, Agustín eligió votar a Juan con dos votos negativos y a Mora. Lo veo mal. Siento que está solo y que le está pesando eso. Más tiempo adentro le haría mal”, sostuvo el analista político sobre el taxista que podría quedar fuera de la casa de Gran Hermano.

Sin demasiados argumentos y solo por “repartir votos”, Mora le dio dos a Nacho y otro a Alexis.

Lucila apodada La Tora fue por Nacho con dos votos y fue contundente con su justificación. “Es por juego, para que de a poquito vaya saliendo ese grupo” mientras que un voto se lo dio a Walter y aclaró que todo es por juego y que “no me llevo mal con ninguno de los dos”.

Sobre el final de la nominación, Julieta arremetió contra Martina a quien consideró “falsa y careta” y a Juan porque “no se le cae ni una sonrisa”.

Juan Voto.jpg

Luego llegó la votación de Nacho que fue por la espontánea el mismo día que el público eliminó a Tomás Holder, pero todo fue parte de un gran complot que Gran Hermano castigó. Es que tanto Nacho como Juan y Martina eligieron votar a Constanza y Alexis en medio de un acuerdo que quedó registrado y fue sancionado.

“Quiero informarles que como ustedes muy bien saben el complot está prohibido en esta casa. Se entiende por complot el acuerdo de votos emitidos a una o más personas. No obstante, he observado diversas situaciones, donde estas reglas han sido incumplidas de manera evidente” comenzó diciendo Gran Hermano después de la transmisión del programa con todos los hermanitos en el living.

“Mi decisión por lo tanto fue anular aquellos votos originados por esta grave infracción al reglamento. De reiterarse nuevas situaciones evaluaré implementar otras sanciones”, alertó ante la sorpresa del trío “Los Monitos”, encargados de llevar adelante esta situación.