Gran Hermano: los participantes votaron y así quedó la placa de nominados

Tras la votación, la placa quedó así: Camila, Daniela, Coti, Walter y Ariel.

¿Cómo votaron?

Maxi fue el primero en entrar a votar y le dio dos votos a Daniela y un voto a Walter. Según explicó, su decisión se basa en especulación sobre la placa final.

La segunda en ir al confesionario fue Julieta, quien no dudó en darle sus dos votos a Coti, con quien mantiene un tenso vínculo, y un voto a Agustín, a modo de manifestarse en contra del repechaje ya que son personas que tuvieron la posibilidad de "salir, ver familiares y escuchar cosas que nosotros no".

Coti fue la tercera en votar. Los primeros dos votos fueron para Walter porque "estoy cansada de él". El otro voto fue para Daniele porque "no me gustó la actitud con la que entró a la casa".

Por su parte, Walter fue en primer lugar por Ariel, porque "no me gusta cómo entró a la casa y cómo juega, es desleal". En segundo lugar, votó a Coti porque "no me gusta cómo trata a personas que yo quiero".

Le siguió Ariel, quien le dio sus dos votos a Walter porque "es difícil" y un voto a Nacho "porque tengo que votar a alguien". Lucila, en tanto, quiso usar la espontánea, pero no se le permitió, por lo que le dio dos votos a Alexis y uno a Ariel.

Alexis también entró al confesionario y nominó primero a Daniela y aclaró que "no tengo motivos". El otro voto fue para Agustín por su reciente reingreso a la casa.

Marcos por su parte le dio dos votos a Nacho y uno a Ariel. Dijo que no tiene nada contra ellos, que es más un tema de "afinidad".

A continuación, fue el turno de Romina. Sus dos votos fueron para Agustín porque "no me siento cómoda con él" y el otro voto para Coti porque "las cosas no están bien y tuvo actitudes muy feas".

A su turno, Nacho entró al confesionario y votó a Coti porque "sé que muchos van a ir por ese lado". El otro voto fue para Ariel porque "es nuevo y voy por él, aunque no tengo nada en contra".

Agustín, uno de los que más expectativa generó por su estrategia, voto a Daniela y a Alexis. "Quiero meter a uno de los dos a placa. Feliz de volver a nominar", expresó.

Thiago, el líder de la semana, le dio dos votos a Coti y uno a Alexis. Daniela, que hizo la espontánea, le dio tres a Coti y dos a Thiago, pero estos últimos no valieron debido a la inmunidad del hermanito esta semana.