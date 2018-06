Todo comenzó cuando la ex panelista de Nosotros a la mañana escribió en esa red social: "Las que piden 'salvamos las dos vidas' no están entendiendo que las mujeres abortarán igual. Y no podrán salvar ninguna de las dos vidas. Están a favor de la muerte y de los abortos clandestinos.

"Vos te querías embarazar una y otra vez para que alguien te mantenga. Y ahora hablas en nombre de la moral? Dejate de joder. Ni dignidad tenés.", agregó en otros posteos sin arrobar al destinatario de sus palabras.

La ex de Martín Redado se hizo eco del mensaje dando por hecho que se trataba de un dardo para ella. "Porque no arrobas si sos tan viva", la desafió.

"Te hiciste cargo de algo?", le dijo Vargues a la periodista que en 2016 fue engañada por su pareja, Leonardo Squarzon, estando ella con seis meses de embarazo. Tras es escándalo -que no quedó resguardado de la exposición mediática-, vino la reconciliación y una entrevista íntima en el living de Susana Giménez.

Antes, tras varios controversias mediáticas, Granata tuvo a su hija Uma con Cristian "El ogro " Fabbiani, con quien concluyó su vínculo con acusaciones cruzadas.

Porque no arrobas si sos tan viva https://t.co/wYzYVGsSsL — Amalia Granata (@AmelieGranata) 10 de junio de 2018

Inmediantamente, Granata le fue al cuello: "Si de las minas tontas como vos me encanta hacerme cargo Besitos". Y siguió, furiosa, haciendo catarsis con una serie de tuits.

Embed Se hacen las femisitas EMPODERADAS pero ninguna te dice las cosas en la cara ni te arroba !!!!

♀️ — Amalia Granata (@AmelieGranata) 10 de junio de 2018

Otra que se comio los mocos — Amalia Granata (@AmelieGranata) 10 de junio de 2018

Embed Siempre me hice cargo de esta “cola sucia” segun algunas !!! Es lo que me hizo ser quien soy

Orgullosa estoy de mi

Besitos — Amalia Granata (@AmelieGranata) 10 de junio de 2018

Buenas noches y besitos a todas las NN también !!!!!!!! — Amalia Granata (@AmelieGranata) 10 de junio de 2018

Ursula no se quedó atrás e hizo su descargo en su cuenta.

Embed Estás tan sucia. Y tu suciedad se nota.

Tenés odio.

Y se te nota.

Hacete cargo.

No todas somos mierda como vos!

Hacete cargo de tu elección. — Ursula Vargues (@ursuvargues) 10 de junio de 2018

Embed “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

La educación sexual ya es ley pero no se aplica.

Nos quieren incubadoras.

Supongo q así la Iglesia se asegura niños para abusar. Leí. — Ursula Vargues (@ursuvargues) 10 de junio de 2018

Embed "A este le hago un hijo y me salvo".

Entiendo xq no están a favor del #AbortoLegalSeguroYGratuito — Ursula Vargues (@ursuvargues) 10 de junio de 2018

Jajajajajajaja¡!! — Ursula Vargues (@ursuvargues) 10 de junio de 2018

Embed Si te hacés cargo @AmelieGranata de algo q dije corre x tu cuenta.

Saludos! — Ursula Vargues (@ursuvargues) 10 de junio de 2018

Embed "Salvemos las dos vidas y mi cuenta bancaria".

Jajajajjaja — Ursula Vargues (@ursuvargues) 10 de junio de 2018

Una vez más, me río para no llorar. — Ursula Vargues (@ursuvargues) 10 de junio de 2018

Pese a que cada tuit parecía ser una respuesta directa a las de Granata, tras recibir un buen número de críticas de algunos internaturas, finalmente Úrsula aclaró que sus mensajes no apuntaban a la referente del Frente Renovador. ¿Será cierto o se arrepintió?

Embed Yo nunca hablé de @AmelieGranata ella se hizo cargo sola.

No me jodan. — Ursula Vargues (@ursuvargues) 10 de junio de 2018