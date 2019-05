Luego de que ella asegurara que está "re soltera", el conductor de Los ángeles de la mañana arremetió: "¿Es cierto que saliste con El Pocho Lavezzi?". "¡¿Qué?!", atinó a decir, sorprendida, Siciliani.

"La ex (Yanina Screpante) está convencida, por eso te lo quería preguntar", explicó De Brito. "No es cierto, nada que ver. Lo conozco, es divino", replicó Griselda.

Tras esbozar una sonrisa irónica, Ángel analizó la performance. "Tenés mucho oficio y un equipo excelente. Vi mucha alegría -no se notó si estabas nerviosa- pero no me sorprendió. Esperaba algo más explosivo de parte tuya", le dijo, antes de calificarla con un 4 y de recordar que Pampita Ardohain aseguró, viendo las estadísticas, que ninguna de las celebridades que abrieron la pista terminaron ganando el concurso. "Si lográs vencer su maldición, te va a ir muy bien", aseguró.

Antes de ponerele un 8, Pampita salió a despegarse de los comentarios de De Brito. "¡Quiero aclarar que no eché ninguna maldición! Yo te vi segura, muy alegre. No tuvo ningún momento de sorpresa o que me conmueva. Tenés unos giros maravillosos, pero no fue un disco que me sorprendiera. Estuvieron muy correctos, pero esperaba más de Griselda", aseguró la modelo, que este año volvió a ocupar su lugar en el jurado como titular.

"Agradezco que estés acá. Son una pareja hermosa, explosiva. Va a haber mucho fuego. Creo que hoy no va a haber sido la mejor performance, pero entiendo que sea así. Cuando hay muchas expectativas, uno tienen a ponerse más nervioso. Tienen mucho más para dar. No se pongan mal, fue un gran comienzo. Ustedes no tienen techo", indicó luego Florencia Peña, cuyo voto fue secreto.

Por último, Marcelo Polino "Me gusta mucho este trío. Había mucha expectativa, pero vos no te hagas cargo. Quizá la coreo fue para principiantes", indicó y le puso un cuatro.

Con 16 puntos, Siciliani decidió pedir la devolución del BAR, que en esta temporada cada uno de sus miembros podrá subir o bajar un punto. "Es la primera vez que veo a una figura que hace una doble pirueta bien en la pista", dijo Flavio Mendoza al justificar su puntaje.

Laura Fidalgo, también le subió un punto , aunque remarcó que faltó fuerza y le aconsejó a la actriz que bajara un poco los hombros. En tanto, Aníbal Pachano estuvo de acuerdo con sus compañeros y destacó: "La vi correcta, con algunos pases medio raros, que no se agarraron a tiempo. Bajá un cambio para poder disfrutar". De esta forma, Siciliani concluyó su primera pasada con 19 puntos.