Guerra entre el ascenso y la Primera por la vuelta del fútbol

"Me preocupa todo lo que se está hablando de los ascensos a Primera. No es conveniente y justo que se cambie", dijo el ex futbolista de San Lorenzo.

Además, se quejó: "Si los equipos de la Primera Nacional somos los primeros en arrancar, lo veo como una discriminación al jugador del ascenso. Si vuelve el fútbol, tiene que ser para todos por igual. El plantel de no está de acuerdo, es una falta de respeto".

Y agregó: "Todos los jugadores queremos volver a generar y llevar el plato de comida a nuestra casa, pero si vuelve una categoría y las demás no, me parece una discriminación. Se están haciendo las cosas mal, estamos en una pandemia y con eso no se jode".

En el mismo sentido, el volante del elenco tucumano, líder en la Zona B de la categoría, opinó que "se está barajando mal" y se preguntó:"¿Cómo va a volver el ascenso y la Primera no?".

"Es una falta de respeto. Todos los jugadores tenemos una familia y después de jugar queremos volver a nuestras casas para abrazarnos con nuestros hijos y esposas", añadió el "Pichi".

E insistió: "Si vuelve el fútbol tenemos que viajar y estar encerrados en un vestuario. Dentro de la cancha vamos a estar forcejeando, pasan muchas cosas". "Tenemos que sentarnos todos los actores y decidir. No sabemos que va a pasar con nuestra vida", concluyó.

